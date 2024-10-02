Тренер «Спартака» Сакич о 3:2 с «Динамо»: «Соперник не создавал нам игровых трудностей. Мы пропустили необязательные голы»

Тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Динамо» (3:2) в Кубке России.

«Мы пропустили необязательные голы. Соперник не создавал нам игровых трудностей. Это наши ошибки.

Мы знали про такой розыгрыш штрафного «Динамо », с которого нам забили первый гол. Второй гол – индивидуальная ошибка. Но я хочу выделить командных дух», – сказал Ненад Сакич, ассистент удаленного в конце игры Деяна Станковича.