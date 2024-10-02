Тренер «Спартака» Сакич о 3:2 с «Динамо»: «Соперник не создавал нам игровых трудностей. Мы пропустили необязательные голы»
Тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Динамо» (3:2) в Кубке России.
«Мы пропустили необязательные голы. Соперник не создавал нам игровых трудностей. Это наши ошибки.
Мы знали про такой розыгрыш штрафного «Динамо», с которого нам забили первый гол. Второй гол – индивидуальная ошибка. Но я хочу выделить командных дух», – сказал Ненад Сакич, ассистент удаленного в конце игры Деяна Станковича.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости