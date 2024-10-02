«Динамо» проиграло впервые за 8 матчей – «Спартаку». Дальше – ЦСКА

«Спартак» прервал серию «Динамо» без поражений.

Команда Марцела Лички уступила красно-белым в Фонбет Кубке России со счетом 2:3.

«Динамо » не проигрывало семь матчей – начиная с 28 августа. 6 октября оно примет участие еще в одном дерби – с ЦСКА в Мир РПЛ .