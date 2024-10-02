«Динамо» проиграло впервые за 8 матчей – «Спартаку». Дальше – ЦСКА
«Спартак» прервал серию «Динамо» без поражений.
Команда Марцела Лички уступила красно-белым в Фонбет Кубке России со счетом 2:3.
«Динамо» не проигрывало семь матчей – начиная с 28 августа. 6 октября оно примет участие еще в одном дерби – с ЦСКА в Мир РПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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