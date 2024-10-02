Дьяков о том, что Дзюба забивает только аутсайдерам: «Это скептики, диванные эксперты. Он – один из лучших бомбардиров в нашем футболе, частенько забивает большим клубам»
Сегодня «Акрон» в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сыграет в Санкт‑Петербурге с «Зенитом». Дзюба присоединился к тольяттинской команде в сентябре. В четырех матчах за «Акрон» 36‑летний форвард отметился голом и тремя результативными передачами.
– Дзюба всегда хорошо играет против бывших команд. Вопрос в том, выйдет ли он на поле – «Акрону» лучше делать ставку на чемпионат, а не на Кубок. Думаю, он выйдет на замену, вряд ли в основе. Дзюба частенько забивает бывшим клубам, с мотивацией у него нет проблем.
– Кто‑то говорит, что Дзюба способен показывать себя только с аутсайдерами…
– А сколько за «Зенит» Дзюба забивал «Спартаку»? Это скептики, диванные эксперты. Дзюба – один из лучших бомбардиров в истории нашего футбола, неважно, кому он забивает. Другие футболисты играют с теми же клубами, но так много не забивают. Дзюба может забить и «Зениту», и «Факелу», и «Ростову», – сказал бывший футболист «Динамо».
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