Глава «Локомотива» Нагорных: «Дзюба – реальная звезда РПЛ. Такие футболисты двигают интерес к нашему российскому футболу»
– Артем Дзюба в первых трех матчах за «Акрон» в чемпионате забил гол и сделал три голевые передачи. Удивлены, что он до сих пор играет в РПЛ и согласился поехать в клуб из второй половины таблицы, еще и вдали от МКАД?
– Я не удивлен. Артем хочет установить рекорд. Насколько я понимаю, ему осталось три гола.
Вашим коллегам в одном из интервью говорил, что нисколько не сомневался, что Дзюба эти голы забьет и рекорд установит.
Артем – волевой, мотивированный, высококлассный футболист. И сегодня он реальная звезда нашего российского чемпионата.
– Соскучились по нему за четыре месяца с момента его ухода из «Локомотива»?
– Я Артему очень благодарен за тот период, который он провел в нашем клубе. Это был очень сложный момент, когда Дзюба пришел и помог.
Мы об этом ему многократно говорили, но пришло время «Локомотиву» играть несколько в другой футбол. Мы расстались.
Хорошо расстались, глядя друг другу в глаза и понимая, что жизнь, возможно, нас сведет еще когда-то в каких-то других ипостасях.
А то, что Артем – талант, и такие футболисты, как Дзюба, двигают интерес к нашему российскому футболу, я об этом говорил не раз и сегодня в этом нисколько не сомневаюсь, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
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