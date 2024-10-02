Глава «Локомотива» Нагорных: «Дзюба – реальная звезда РПЛ. Такие футболисты двигают интерес к нашему российскому футболу»

Юрий Нагорных назвал Артема Дзюбу звездой РПЛ.

– Артем Дзюба в первых трех матчах за «Акрон» в чемпионате забил гол и сделал три голевые передачи. Удивлены, что он до сих пор играет в РПЛ и согласился поехать в клуб из второй половины таблицы, еще и вдали от МКАД?

– Я не удивлен. Артем хочет установить рекорд. Насколько я понимаю, ему осталось три гола.

Вашим коллегам в одном из интервью говорил, что нисколько не сомневался, что Дзюба эти голы забьет и рекорд установит.

Артем – волевой, мотивированный, высококлассный футболист. И сегодня он реальная звезда нашего российского чемпионата.

– Соскучились по нему за четыре месяца с момента его ухода из «Локомотива»?

– Я Артему очень благодарен за тот период, который он провел в нашем клубе. Это был очень сложный момент, когда Дзюба пришел и помог.

Мы об этом ему многократно говорили, но пришло время «Локомотиву» играть несколько в другой футбол. Мы расстались.

Хорошо расстались, глядя друг другу в глаза и понимая, что жизнь, возможно, нас сведет еще когда-то в каких-то других ипостасях.

А то, что Артем – талант, и такие футболисты, как Дзюба, двигают интерес к нашему российскому футболу, я об этом говорил не раз и сегодня в этом нисколько не сомневаюсь, – сказал председатель совета директоров «Локомотива » Юрий Нагорных.