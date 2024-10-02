«Барса» проехалась по «Янг Бойз» – 5:0. Важный разгром с дублем Левандовского

Дальше в ЛЧ – «Бавария».

Уверенный разгром «Барселоны» – 5:0 с «Янг Бойз», справились с давлением после поражения от «Монако».

Ожидаемо: «Янг Бойз» идет предпоследним в чемпионате Швейцарии и в первом матче влетел дома «Астон Вилле», тогда 0:3 – и вот уже 0:8 за два матча, последние в огромной таблице.

Детали разгрома: Левандовски сделал дубль, Фати просто вышел

«Барса» повела на 8-й минуте: тонкий пас Ламина Ямаля на Рафинью, бразилец прострелил на дальнюю штангу – там одиноко стоял Роберт Левандовски. Поляк подставил ногу, переправил в пустые ворота. Очень легко!

Через 25 минут забил и сам Рафинья – отскок после удара Педри. Закатывал с пяти метров. А разгром сиял уже в первом тайме: навес Педри со штрафного, классный прыжок защитника Иньиго Мартинеса – снова простой гол.

Уже во второй тайме Левандовски закатил свой второй: навес Рафиньи с углового, скидка Мартинеса на поляка – он протолкнул в сетку, никто не мешал. А на 81-й минуте Мохамед Камара срезал пас Алехандро Бальде в свои ворота.

Было так спокойно, что Ханси Флик выпустил Френки де Йонга и даже Ансу Фати. Они отошли после травм и готовы играть, но тренер не форсирует внедрение. Слишком важно не допустить рецидивов, потому что больных и так слишком много.

Левандовски + Рафинья – рецепт топовой «Барсы»

Отмечаем лидеров.

● Левандовски снова в топ-форме: девять голов и две голевые за 10 игр . Уступает по сумме результативных действий в топ-лигах только Эрлингу Холанду и Коулу Палмеру, если учитывать все турниры.

● Роберт забил 50-й и 51-й мячи в ЛЧ после 30 лет . Больше только у Криштиану Роналду – 68 голов.

● Всего у поляка уже 122 гола в ЛЧ – ни Роналду (140), ни Лионеля Месси (129) пока не обгоняет . Зато оторвался на два мяча от Карима Бензема.

● Отмечаем и Рафинью: у него шесть голов и три ассиста в восьми последних матчах за «Барсу» , это лучшие цифры в его карьере. Продолжает феноменальный старт сезона.

Уже не идеальная «Барса», но продолжает выигрывать – 8 из 10 матчей при Флике, только два раза проиграли: «Монако» (1:2) и «Осасуне» (2:4).

Дальше в ЛЧ – встреча с «Баварией», особенно важно и принципиально для Ханса-Дитера Флика. Но перед этим сыграют с «Алавесом» и «Севильей» в Ла Лиге, а после мюнхенцев закроют отрезок важнейшим класико. С «Мадридом» встретятся 26 октября на «Сантьяго Бернабеу».

Доннарумма дал шанс Сафонову: из-за него проиграл «ПСЖ», «Дортмунд» размазал 7:1, «Сити» и «Барсе» тоже легко. Главное в ЛЧ

Фото: Sergio Ruiz / Imago/Global Look Press ; Gettyimages / David Ramos