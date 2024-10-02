Левандовски забивал 35 клубам в ЛЧ – 3-й показатель в истории турнира. Больше только у Месси (40) и Роналду (38)

Роберт Левандовски забивал 35 клубам в ЛЧ – 3-й показатель в истории турнира.

«Барселона » разгромила «Янг Бойз » (5:0) во 2-м туре Лиги чемпионов УЕФА, 36-летний форвард сделал дубль.

Швейцарский клуб – 35-й в списке тех, кому польский нападающий забивал в рамках турнира.

Левандовски обошел Карима Бензема с голами в ворота 34 клубов. Показатель форварда «Барсы» – единолично 3-й среди лучших в истории турнира.

Большему числу команд в рамках ЛЧ забивали только Лионель Месси (40) и Криштиану Роналду (38).