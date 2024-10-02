Левандовски забивал 35 клубам в ЛЧ – 3-й показатель в истории турнира. Больше только у Месси (40) и Роналду (38)
Роберт Левандовски забивал 35 клубам в ЛЧ – 3-й показатель в истории турнира.
«Барселона» разгромила «Янг Бойз» (5:0) во 2-м туре Лиги чемпионов УЕФА, 36-летний форвард сделал дубль.
Швейцарский клуб – 35-й в списке тех, кому польский нападающий забивал в рамках турнира.
Левандовски обошел Карима Бензема с голами в ворота 34 клубов. Показатель форварда «Барсы» – единолично 3-й среди лучших в истории турнира.
Большему числу команд в рамках ЛЧ забивали только Лионель Месси (40) и Криштиану Роналду (38).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: MisterChip
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