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Левандовски – второй игрок в истории с 10+ голами в ЛЧ за 3 разных клуба. Первый – Роналду

Роберт Левандовски забил 10-й гол за «Барселону» в Лиге чемпионов.

Нападающий каталонской команды сделал дубль в матче с «Янг Бойз» (5:0). 

Это 9-й и 10-й голы польского футболиста за «Барселону» в этом турнире. Ранее он забил 69 голов за «Баварию» и 17 – за дортмундскую «Боруссию» в ЛЧ. 

Левандовски стал вторым игроком, преодолевшим отметку в 10 забитых мячей в Лиге чемпионов в трех разных командах. Ранее это удалось Криштиану Роналду (105 голов за «Реал», 21 – за «Манчестер Юнайтед», 14 – за «Ювентус»). 

Левандовски забил 50-й и 51-й голы в ЛЧ после 30 лет. Больше только у Роналду – 68

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoКриштиану Роналду
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЯнг Бойз
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРоберт Левандовски
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Левандовски забил 50-й и 51-й голы в ЛЧ после 30 лет. Больше только у Роналду – 68
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