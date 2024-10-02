Левандовски – второй игрок в истории с 10+ голами в ЛЧ за 3 разных клуба. Первый – Роналду

Роберт Левандовски забил 10-й гол за «Барселону» в Лиге чемпионов.

Нападающий каталонской команды сделал дубль в матче с «Янг Бойз » (5:0).

Это 9-й и 10-й голы польского футболиста за «Барселону» в этом турнире. Ранее он забил 69 голов за «Баварию» и 17 – за дортмундскую «Боруссию» в ЛЧ.

Левандовски стал вторым игроком, преодолевшим отметку в 10 забитых мячей в Лиге чемпионов в трех разных командах. Ранее это удалось Криштиану Роналду (105 голов за «Реал», 21 – за «Манчестер Юнайтед», 14 – за «Ювентус»).

Левандовски забил 50-й и 51-й голы в ЛЧ после 30 лет. Больше только у Роналду – 68