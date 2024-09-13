Александр Дюков: «Претензии к судьям будут всегда, но с приходом Мажича количество ошибок снижается»

Александр Дюков высказался о взаимодействии клубов РПЛ и органов судейства РФС.

На прошлой неделе в Москве состоялась встреча представителей клубов Мир РПЛ с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем и председателем ЭСК РФС Павлом Каманцевым.

«Общение полезно всегда, я только приветствую такие встречи. Считаю, что они должны быть регулярными. И Милорад сказал об этом клубам.

Претензии к судьям будут всегда, но мы видим, что с приходом Мажича количество ошибок снижается», – заявил президент РФС.