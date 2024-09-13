Дюков о возвращении России в международные турниры: «Позиция федераций меняется в лучшую сторону. Рано или поздно такое решение будет принято»

Александр Дюков ответил на вопрос о возвращении России на международную арену.

«Осенью возобновляются футбольные сезоны – в это время проходит много встреч и совещаний, на которых могут быть приняты те или иные решения, которые позволят ускорить возвращение нашей страны к футбольным турнирам.

Мой опыт говорит о том, что рано или поздно такое решение будет принято. Мне кажется, с каждым месяцем позиция других федераций меняется в лучшую сторону», – сказал президент РФС .

Россия отстранена от международных турниров с 2022 года.