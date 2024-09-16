Дюков будет вновь баллотироваться на пост главы РФС в 2025-м. Ведущие спонсоры готовы продлить контракты при условии его переизбрания («РБК»)
Александр Дюков будет вновь баллотироваться на пост главы РФС.
По данным «РБК», Дюков лично принял такое решение, так как он планирует продолжить выстраивание системы российского футбола, а также постепенно выводить Россию из международной изоляции.
Также сообщается, что ведущие спонсоры готовы продлить контракты с РФС при условии, что Дюков останется на посту президента. Некоторые компании не готовы продолжить финансирование в случае смены руководства, поскольку средства выделяются «под личную ответственность Дюкова».
Выборы президента РФС состоятся в феврале 2025 года. Информация о других кандидатах на данный момент отсутствует.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБК»
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