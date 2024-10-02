Гвардиола о 4:0 со «Слованом»: «Получаю удовольствие от работы с нашей командой. «Ман Сити» хорошо сыграл и создал много моментов»

Пеп Гвардиола доволен выступлением «Манчестер Сити» в матче со «Слованом» (4:0).

«Нам нужно было выполнить свою работу. У нас прекрасная команда, мы хорошо сыграли, создали много моментов и впервые набрали три очка в этом розыгрыше.

Мы говорили о том, что нужен еще один гол, при 3:0 все было практически закончено. Соперник защищался отважно, но после 2:0 и всех тех моментов, которые у нас были, мы действовали терпеливо и хорошо атаковали. Иногда надо было делать это быстрее, но результат хороший», – сказал главный тренер «горожан» в интервью TNT Sports.

«Я получаю удовольствие от работы с этой командой. Мне это очень нравится», – добавил испанец.