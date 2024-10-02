Гвардиола о 4:0 со «Слованом»: «Получаю удовольствие от работы с нашей командой. «Ман Сити» хорошо сыграл и создал много моментов»
Пеп Гвардиола доволен выступлением «Манчестер Сити» в матче со «Слованом» (4:0).
«Нам нужно было выполнить свою работу. У нас прекрасная команда, мы хорошо сыграли, создали много моментов и впервые набрали три очка в этом розыгрыше.
Мы говорили о том, что нужен еще один гол, при 3:0 все было практически закончено. Соперник защищался отважно, но после 2:0 и всех тех моментов, которые у нас были, мы действовали терпеливо и хорошо атаковали. Иногда надо было делать это быстрее, но результат хороший», – сказал главный тренер «горожан» в интервью TNT Sports.
«Я получаю удовольствие от работы с этой командой. Мне это очень нравится», – добавил испанец.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости