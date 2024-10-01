У «Ман Сити» 7 побед и 3 ничьих с начала сезона
«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 10 матчей.
Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Слован» (4:0) в Лиге чемпионов.
С начала сезоне «горожане» одержали семь побед, в том числе по пенальти в матче за Суперкубок Англии, а также трижды сыграли вничью (все три раза – за последние пять матчей).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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