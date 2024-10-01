У «Ман Сити» 7 побед и 3 ничьих с начала сезона

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 10 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Слован » (4:0) в Лиге чемпионов.

С начала сезоне «горожане» одержали семь побед, в том числе по пенальти в матче за Суперкубок Англии, а также трижды сыграли вничью (все три раза – за последние пять матчей).

5 октября «Ман Сити » примет «Фулхэм» в АПЛ .