«Ман Сити» повторил рекорд «МЮ» по числу матчей без поражений в ЛЧ в основное время – 25. Следующая игра – против «Спарты» дома

«Манчестер Сити» близок к новому рекорду ЛЧ по количеству матчей без поражений.

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Слован » на выезде (4:0) во 2-м туре общего этапа.

«Горожане» продлили свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 25 матчей, сравнявшись с рекордным показателем «Манчестер Юнайтед », установленным в период между сентябрем 2007 года и маем 2009 года.

Данный рекорд распространяется и на эпоху Кубка европейских чемпионов.

Последнее поражение «Сити» случилось в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/22 против «Реала » (1:3). После этого команда одержала 17 побед и восемь раз сыграла вничью.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити » выбыл из турнира на стадии четвертьфинала после двух ничьих с «Реалом» и поражения по пенальти во втором матче.

«Сити» может обновить рекорд в следующем матче против «Спарты», который пройдет на «Этихаде».