Холанд забил 42-й гол в ЛЧ – в 41-м матче

Эрлинг Холанд забивает в среднем больше гола за матч в Лиге чемпионов.

Нападающий «Манчестер Сити » поразил ворота «Слована » во втором туре общего этапа Лиги чемпионов (4:0, второй тайм). Это 42-й гол норвежского футболиста за 41 игру в этом турнире: в составе «горожан» он забил 19 мячей, за дортмундскую «Боруссию» – 15, за «Зальцбург» – 8. Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь .