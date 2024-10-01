Холанд забил 42-й гол в ЛЧ – в 41-м матче
Эрлинг Холанд забивает в среднем больше гола за матч в Лиге чемпионов.
Нападающий «Манчестер Сити» поразил ворота «Слована» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов (4:0, второй тайм).
Это 42-й гол норвежского футболиста за 41 игру в этом турнире: в составе «горожан» он забил 19 мячей, за дортмундскую «Боруссию» – 15, за «Зальцбург» – 8.
Подробную статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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