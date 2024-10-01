У «Милана» 1 удар за тайм, у «Байера» – 10. Леверкузенцы провели в 6 раз больше атак и чаще владели мячом

«Байер» превзошел «Милан» по ряду показателей в первом тайме игры Лиги чемпионов.

Команда Хаби Алонсо нанесла 10 ударов, шесть из которых пришлись в створ. У «россонери» один удар – точный.

Также леверкузенцы больше владели мячом (58% против 42%), подали 4 угловах («Милан» – ни одного), провели 38 атак (их соперник – 6).

Счет до перерыва открыт не был – 0:0.

«Байер» – «Милан». Джака, Бонифасе, Леау и Абрахам в старте. Онлайн-трансляция