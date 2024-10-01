У «Милана» 1 удар за тайм, у «Байера» – 10. Леверкузенцы провели в 6 раз больше атак и чаще владели мячом
«Байер» превзошел «Милан» по ряду показателей в первом тайме игры Лиги чемпионов.
Команда Хаби Алонсо нанесла 10 ударов, шесть из которых пришлись в створ. У «россонери» один удар – точный.
Также леверкузенцы больше владели мячом (58% против 42%), подали 4 угловах («Милан» – ни одного), провели 38 атак (их соперник – 6).
Счет до перерыва открыт не был – 0:0.
«Байер» – «Милан». Джака, Бонифасе, Леау и Абрахам в старте. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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