Хаби Алонсо: «Милан» готов глубоко обороняться, но способен и доминировать. «Байеру» нужно показать свою лучшую игру и быть готовыми к любому сценарию»
Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча с «Миланом» в Лиге чемпионов.
«Это будет игра против одной из величайших команд в истории футбола.
«Милан» – команда топ-уровня, обладающая большим количеством индивидуальных талантов. У них есть опасные игроки, которые хорошо работают вместе на поле. Поэтому мы должны будем показать свою лучшую игру и хорошо сконцентрироваться, как и всегда.
Мы ожидаем от «Милана» высокого игрового интеллекта. Они готовы глубоко обороняться, но также способны доминировать во владении мячом. Мы должны быть готовы к любому сценарию», – сказал главный тренер «Байера».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Байера»
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