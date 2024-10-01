Хаби Алонсо: «Милан» готов глубоко обороняться, но способен и доминировать. «Байеру» нужно показать свою лучшую игру и быть готовыми к любому сценарию»

Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча с «Миланом» в Лиге чемпионов.

«Это будет игра против одной из величайших команд в истории футбола.

«Милан » – команда топ-уровня, обладающая большим количеством индивидуальных талантов. У них есть опасные игроки, которые хорошо работают вместе на поле. Поэтому мы должны будем показать свою лучшую игру и хорошо сконцентрироваться, как и всегда.

Мы ожидаем от «Милана» высокого игрового интеллекта. Они готовы глубоко обороняться, но также способны доминировать во владении мячом. Мы должны быть готовы к любому сценарию», – сказал главный тренер «Байера ».