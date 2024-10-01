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  • Хаби Алонсо: «Милан» готов глубоко обороняться, но способен и доминировать. «Байеру» нужно показать свою лучшую игру и быть готовыми к любому сценарию»
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Хаби Алонсо: «Милан» готов глубоко обороняться, но способен и доминировать. «Байеру» нужно показать свою лучшую игру и быть готовыми к любому сценарию»

Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча с «Миланом» в Лиге чемпионов.

«Это будет игра против одной из величайших команд в истории футбола.

«Милан» – команда топ-уровня, обладающая большим количеством индивидуальных талантов. У них есть опасные игроки, которые хорошо работают вместе на поле. Поэтому мы должны будем показать свою лучшую игру и хорошо сконцентрироваться, как и всегда.

Мы ожидаем от «Милана» высокого игрового интеллекта. Они готовы глубоко обороняться, но также способны доминировать во владении мячом. Мы должны быть готовы к любому сценарию», – сказал главный тренер «Байера».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Байера»
logoБайер
logoМилан
logoХаби Алонсо
logoбундеслига Германия
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
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