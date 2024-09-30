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  • Фердинанд про 0:3: «МЮ» опозорился, мы были ужасны. Удаление Бруну – неверное решение, но это не оправдание»
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Фердинанд про 0:3: «МЮ» опозорился, мы были ужасны. Удаление Бруну – неверное решение, но это не оправдание»

Рио Фердинанд эмоционально отреагировал на разгром «МЮ» от «Тоттенхэма».

«Манчестер Юнайтед» уступил на «Олд Траффорд» со счетом 0:3 в матче 6-го тура АПЛ.

«Ван де Вен прошел всю команду, и то же самое произошло в середине недели. Где гордость? Я просто не знаю. Похоже, борьба шла не там, где должна была.

Красная карточка Бруну, я думаю, была неверным решением [судьи]. Это ни в коем случае не прямая красная. Ни за что, это недопустимо.

Но это не отменяет факта, что мы были ужасны. Мы опозорились. Красная карточка не должна служить оправданием для «Манчестер Юнайтед».

Мы были ужасны. На нас было невозможно смотреть. Это была ужасная иллюстрация того, кем мы были и что представляем собой сейчас. Постоянно теряли мяч.

Я разговорился, но ничего не могу с собой поделать. Я смотрел игру и думал: «Что мы делаем, черт возьми?» – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoРио Фердинанд
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoТоттенхэм
logoБруну Фернандеш
logoМикки ван де Вен
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