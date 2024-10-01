Тен Хаг не ругал игроков «МЮ» за разгром от «Тоттенхэма». Тренер похвалил за самоотдачу после удаления Бруну и призвал усердно работать (Daily Mail)
Эрик тен Хаг решил не критиковать футболистов «Манчестер Юнайтед» после 0:3.
Манкунианцы были разгромлены на своем поле «Тоттенхэмом». Весь второй тайм они играли в меньшинстве из-за удаления Бруну Фернандеша.
Как сообщает Daily Mail, главный тренер признал, что первый тайм команда провела ужасно, однако вторая половина понравилась ему намного больше. Нидерландец похвалил самоотдачу футболистов после удаления капитана и подчеркнул, что они отдали все силы.
В конце речи тен Хаг приободрил игроков и призвал продолжать усердно работать.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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