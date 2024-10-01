Ван Бастен про тен Хага в «МЮ»: «Просто идиотизм – как много денег он потратил не на хороших игроков. Каземиро – просто имя. Угарте за 50 млн – как это возможно?»
«Я увидел их нового игрока – Угарте или как-то так. 50 миллионов! Я подумал: «Как это возможно?»
У него (тен Хага – Спортс’‘) есть еще шесть или семь [таких трансферов]. Это просто идиотизм – как много денег он потратил не на хороших игроков.
Защита? Нет топ-футболистов. Рэшфорд больше не забивает. Фернандеш – хороший игрок, Онана – хороший вратарь. Но больше у них нет парней, о которых говорят: «Сильные игроки».
Каземиро уже в прошлом, просто имя. Гарначо – хороший игрок, но не ключевой. Нет игроков, на которых другие могли бы равняться», – сказал бывший форвард «Милана» и сборной Нидерландов ван Бастен в эфире Ziggo Sport.
Тен Хаг о том, что «МЮ» потратил 400+ млн фунтов при нем: «Цены очень высоки, я не ответственен за это. Несмотря на все проблемы, фундамент клуба стал крепче»
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