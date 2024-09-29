«МЮ» сгорел 0:3 «Тоттенхэму». 12-е место и лишь 5 голов (как у «Ипсвича»): терпение боссов скоро кончится

Бруну схватил первую красную.

«Тоттенхэм» неожиданно легко убрал «Манчестер Юнайтед» – 3:0. Благодаря раннему голу и первому удалению Бруну Фернандеша.

А ведь «Юнайтед» только представил красивый план к 150-летнему юбилею клуба , там расписали траекторию до чемпионства в 2028-м.

«Юнайтед» пропустил за 155 секунд. Бруну поскользнулся и схватил красную

«МЮ» пропустил от Бреннана Джонсона уже через 155 секунд после стартового свистка. Так рано не получали с августа 2023-го, тогда «Ноттингему» потребовалось 88. Это самый быстрый гол «Тоттенхэма» на «Олд Траффорд» в лиге за последние 12 лет – в сентябре 2012-го лондонцы забили «Юнайтед» за 113 секунд.

В конце первого тайма «МЮ» окончательно загрустил: Бруну Фернандеш получил красную за фол против Джеймса Мэддисона, ударил его в падении в голень. Видимо, португалец поскользнулся, когда летел в отбор. Главный судья Крис Кавана показал Бруну прямую красную, сам игрок в корне не согласен . У Фернандеша первое удаление в «МЮ» – в 242-м матче. Предыдущая красная была в 2019-м еще за «Спортинг».

Бруну теперь пропустит три матча АПЛ – против «Виллы», «Брентфорда» и «Вест Хэма», сообщил Саймон Стоун из BBC. Он в этом сезоне сделал только одну голевую, но это все равно важнейший элемент атаки «МЮ». Серьезная потеря перед игрой с «Астон Виллой».

«Тоттенхэм» почти сразу реализовал большинство: уже в начале второго тайма Деян Кулусевски среагировал на рикошет и технично ткнул мяч носком – 2:0, шансы «МЮ» на камбэк таяли.

В итоге лондонцы устроили даже разгром: Доминик Соланке забил в падении. Самый дорогой новичок в истории «Тоттенхэма» (64 млн евро) все-таки набрал форму: у Соланке три гола и ассист в трех матчах. Дважды забил в АПЛ, дебютный мяч был «Брентфорду» (3:1).

«МЮ» за 90 минут допустил 4,6 xG – то есть мог пропустить еще больше. Сам набрал лишь 0,97. 38% владения на «Олд Траффорд», только два попадания в створ (против 10 у «Тоттенхэма») – команда Эрика тен Хага провалилась в топ-матче. Болельщики «Тоттенхэма» отметилось обидной кричалкой в адрес Тен Хага. «Тебя уволят к утру!» – скандировали они при 3:0.

Терпение руководства «МЮ» скоро кончится: Тен Хага защищать все сложнее. Взгляд Антона Фадина

Многие списывали тактические провалы Эрика тен Хага в прошлом сезоне на большое количество травм: аргументировали тем, что тренер не может поставить игру без Лисандро Мартинеса, Люка Шоу, Мэйсона Маунта, Каземиро – и далее по списку.

Время расставляет все по местам: несмотря на прогресс по атакующим и защитным показателям, команду Тен Хага продолжает трясти. За стартовые девять матчей сезона всего три победы: над «Фулхэмом», «Саутгемптоном» и бедным «Барнсли» из третьего дивизиона.

Три последние игры отражают сложности Тен Хага в «Юнайтед». Кажется, он по-прежнему не определился, во что хочет играть.

Против «Кристал Пэлас» (0:0) «Юнайтед» доминировал с мячом – 67% владения, такого под руководством Тен Хага почти не найти в матчах АПЛ.

Дальше «Твенте» (1:1), снова попытка сыграть во владение. Но гости были против – в итоге привычные 55% контроля у «Юнайтед».

С «Тоттенхэмом» Тен Хаг бросил идею с доминацией: посадил ключевого для игры с мячом Кристиана Эриксена, отдал мяч гостям и пытался сыграть в более привычный контратакующий футбол. Но выйти из-под высокого прессинга соперника не удавалось – раз за разом перекусывали у своей штрафной, это приводило к потерям.

Выход из обороны просто не работал, но «МЮ» настаивал – в итоге чуть не пропустили второй и третий мячи еще в первом тайме. Спасибо, что был Андре Онана, а лондонцы не блистали в реализации.

Доводы в защиту Тен Хага об индивидуальных ошибках игроков уже надоели. Проблема системная: в прошлом сезоне была уйма таких осечек. Например, против «Ливерпуля» (0:3) тоже похожий сценарий – тогда дважды результативно ошибся Каземиро. Сложно найти игрока «Юнайтед», который не портачил сейчас.

Но разве раскрывать сильные стороны игроков и маскировать их слабости – это как раз не тренерская работа?

Эксперт The Athletic Алекс Баркер отметил в твиттере: «Не понимаю, как можно смотреть эту игру «Юнайтед» и винить только футболистов. Мы видим наказание тренерских методов и тактики Тен Хага. Бесструктурный билд-ап «Юнайтед» против очень интенсивного прессинга «Тоттенхэма».

Этот матч окончательно убедил, что «Юнайтед» и в этом сезоне не способен бороться за что-то большее, чем топ-6. Терпение руководства скоро закончится. Текущее положение сильно контрастирует со словами директора «МЮ» Омара Беррада о намерении вернуть «Юнайтед» на вершину к 2028 году.

(Телеграм-канал автора: Дьяволы в деталях )

«МЮ» рухнул на 12-е место – худший результат за 11 лет. «Тоттенхэм» тоже в середине, но выше

Грустных деталей и параллелей уж слишком много.

● «Юнайтед» не побеждает три матча подряд . Последний раз манкунианцы выигрывали 17 сентября – у «Барнсли» (7:0) в Кубке лиги. Затем они дважды сыграли вничью и вот проиграли. Всего в девяти матчах сезона лишь три победы.

● «МЮ» разгромлен дома дважды в этом сезоне – по 0:3 от «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». У «Фулхэма» и «Барнсли» выиграли, с «Твенте» была ничья.

● У «МЮ» только пять голов в сезоне АПЛ – меньше только у «Саутгемптона» (2), столько же, к примеру, забил «Ипсвич». Разница – минус 3, это 12-й показатель в лиге. Среди команд выше «Юнайтед», только у «Брентфорда» еще отрицательная разница мячей – минус два.

● «Манчестер Юнайтед» без Алекса Фергюсона громят чаще, чем при великом шотландце . При нем манкунианцы в чемпионате Англии провели 1035 матчей и проиграли с разницей в 3+ гола 22 раза. При всех следующих тренерах «МЮ» уже 23 погрома за 424 матча в АПЛ.

«МЮ» опустился на 12-е место. Такого не было с 2013-го, когда сэра Алекса только сменил Дэвид Мойес. У «Тоттенхэма» четвертая победа подряд, но в АПЛ пока есть проблемы: 10 очков в шести турах и только восьмое место.

«МЮ» 3 октября встретится с «Порту» в Лиге Европы, в АПЛ ждет гостевая игра с «Астон Виллой». «Тоттенхэм» сначала проверит «Ференцварош» в ЛЕ, а потом съездит к «Брайтону».

«Ливерпуль» – лидер, «Арсенал» догнал «Сити» (вырвали 4:2 на 90+), у Пепа две потери подряд. Главное в субботней АПЛ

Фото: Gettyimages /Michael Regan, Carl Recine