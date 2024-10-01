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Ривалдо о «Барсе»: «Я попросил утроить зарплату, не хотел уходить из «Депортиво». Они согласились, и через два года меня признали лучшим в мире»

Ривалдо просил «Барсу» утроить ему зарплату из-за боязни уходить из «Депортиво».

Ривалдо провел сезон-1996/97 в составе «Депортиво». В первом сезоне в Европе он забил 22 гола в 44 матчах.

Затем нападающий за 24 млн евро перешел в «Барсу», с которой выиграл 4 трофея и стал обладателем «Золотого мяча» в 1999 году.

«Когда позвонила «Барселона», я удивился. Был последний день трансферного окна, я был счастлив в Ла-Корунье.

Я провел отличный сезон, собирался начать и второй в этом клубе. Затем мне позвонил мой агент и сказал, что «Барселона» заинтересована в моем подписании.

Мне было страшно, потому что я был всем доволен в «Депортиво». Я купил дом, мне нравилась Ла-Корунья, я был в самом деле счастлив.

Я не хотел уходить, поэтому попросил агента запросить в три раза больше, чем мне платили в «Депортиво», чтобы переход не состоялся. Агент ответил, что каталонцам будет сложно выделить такую сумму, но он поговорит с «Барсой». Я сказал ему, что проблем нет, ведь я счастлив в Ла-Корунье.

Через 10 минут агент перезвонил мне и сказал, что они согласились. Затем «Барса» прислала мне документ, и я его подписал.

У меня не было времени ни на что, даже на разговоры с женой. Я не хотел уезжать, но предложение приняли, и я все подписал. Фанаты «Депортиво» злились на меня, называли рвачом, было непросто.

Я думаю, что мое решение было правильным. Я перешел в такой великий клуб, как «Барселона», и два года спустя меня назвали лучшим игроком в мире», – рассказал бразилец для Betfair.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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