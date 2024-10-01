Дембеле мимо матча «ПСЖ» и «Арсенала». Решение Энрике

«Проблема с выполнением обязательств перед командой».

Усман Дембеле не сыграет за «ПСЖ» против «Арсенала» во втором туре Лиги чемпионов – так решил Луис Энрике. Конкретная причина не указывается, но тренер намекнул на разногласия с футболистом.

Кажется, ничего удивительного, если речь идет о Дембеле.

Энрике говорит, что у него нет проблем с Дембеле

За день до игры с «Арсеналом» стало известно, что француз не попадет в заявку по решению тренера. По данным GFFN со ссылкой на L’Equipe, у Дембеле и Энрике вспыхнул конфликт после игры Лиги 1 против «Ренна» (3:1). Его описывают как «жаркий спор». В этом матче Дембеле сделал голевую передачу и заменился ближе к концу.

Тренера спросили об этой ситуации. Вот что ответил Энрике: «Скажу так: если кто-то не выполняет свои обязательства перед командой и не готов… Я считаю, что эта неделя важна, что этот матч важен, и я хочу, чтобы мои игроки были в наилучшем состоянии. Я отстранил его и хочу всего наилучшего для команды.

Между нами нет никаких разногласий, это абсолютная ложь. Существует проблема с выполнением обязательств игрока перед командой, но проблем между игроком и тренером нет».

В данном случае Энрике постоянно говорит о команде. Означает ли это, что у Дембеле все-таки конфликт не с ним, а с одноклубниками?

Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года: он перешел прошлым летом из «Барселоны» за 50 миллионов евро именно после появления Луиса Энрике. «Рад вернуться во Францию, дела в «ПСЖ» идут прекрасно. У нас очень хороший тренер», – говорил Дембеле в сентябре 2023-го.

Мнение Энрике той же осенью: «Дембеле – самый влиятельный футболист в мире. Никаких сомнений. Его не волнуют ошибки. Он продолжает идти вперед. Он не слушает критику… Усман всегда показывает хорошие вещи».

Вероятно, в этот раз Дембеле тоже не услышал критику – уже от кого-то из своих.

Отсутствие Дембеле – потеря, он отлично начал сезон

За шесть туров Лиги 1 от него уберегся только «Лилль» – остальные пострадали или от голов (4), или от ассистов (3): «Гавру», «Бресту» (дубль) и «Реймсу» забивал, с «Монпелье» и «Ренном» делал голевые передачи.

В ЛЧ против «Жироны» результативных действий не было, зато Дембеле чаще всех бил по воротам (8). В дополнение к этому он забил бельгийцам за Францию в Лиге наций. Итого за девять матчей во всех турнирах – 5+3. Вполне солидно.

Дембеле уже забил больше, чем во всем прошлом сезоне Лиги 1: после 23 туров забил всего один, к концу чемпионата добавил еще два. Да и в целом старт сейчас куда более удачный: например, год назад в стартовых девяти турах у Усмана было всего 0+2.

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«ПСЖ» с трудом обыграл «Жирону» в ЛЧ, дальше выезд к «Арсеналу» в Лондон. Скоро международная пауза, а после нее Дембеле пригодится еще больше: «ПСЖ» ждет непростой отрезок с конца октября, где соперниками будут ПСВ и «Атлетико» в ЛЧ, а «Марсель» и «Ланс» – в Лиге 1.

После четырех туров ЛЧ расслабиться тоже не удастся, оставшиеся матчи в турнире – против «Баварии», «Зальцбурга», «Ман Сити» и «Штутгарта».

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Фото: East News /FRANCK FIFE / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press