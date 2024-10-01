Защитник «Краснодара» Гонсалес: «С «Зенитом» мы показали, что можем обыграть любого. У них огромный бюджет, но на поле мы не чувствовали, что чем-то хуже»
Джованни Гонсалес из «Краснодара» высказался о победе над «Зенитом» в РПЛ.
Во встрече десятого тура Мир РПЛ «быки» победили со счетом 2:0 и возглавили турнирную таблицу.
«В матче с «Зенитом» мы показали, что можем обыграть любого соперника. Да, у них огромный бюджет, но мы доказали, что можем играть с ними на равных.
На поле мы не чувствовали, что чем-то хуже, чем они», – сказал защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес.
«Краснодар» заслужил победу над «Зенитом». Вот чем
«Зенит» привез – и проиграл «Краснодару»! Внезапная развязка топ-матча
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости