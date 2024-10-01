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Защитник «Краснодара» Гонсалес: «С «Зенитом» мы показали, что можем обыграть любого. У них огромный бюджет, но на поле мы не чувствовали, что чем-то хуже»

Джованни Гонсалес из «Краснодара» высказался о победе над «Зенитом» в РПЛ.

Во встрече десятого тура Мир РПЛ «быки» победили со счетом 2:0 и возглавили турнирную таблицу.

«В матче с «Зенитом» мы показали, что можем обыграть любого соперника. Да, у них огромный бюджет, но мы доказали, что можем играть с ними на равных.

На поле мы не чувствовали, что чем-то хуже, чем они», – сказал защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес.

«Краснодар» заслужил победу над «Зенитом». Вот чем

«Зенит» привез – и проиграл «Краснодару»! Внезапная развязка топ-матча

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДжованни Гонсалес
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