Защитник «Краснодара» Гонсалес уверен, что клуб может бороться с «Зенитом» за чемпионство: «Хотим показать это, мы готовы»

Джованни Гонсалес считает, что «Краснодар» может конкурировать с «Зенитом».

– Может ли «Краснодар» бороться с «Зенитом» за чемпионство?

– Уверен, что да. Мы хотим показать это, мы готовы, – сказал защитник «быков».