Защитник «Краснодара» Гонсалес уверен, что клуб может бороться с «Зенитом» за чемпионство: «Хотим показать это, мы готовы»
Джованни Гонсалес считает, что «Краснодар» может конкурировать с «Зенитом».
– Может ли «Краснодар» бороться с «Зенитом» за чемпионство?
– Уверен, что да. Мы хотим показать это, мы готовы, – сказал защитник «быков».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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