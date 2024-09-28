«Зенит» привез – и проиграл «Краснодару»! Внезапная развязка топ-матча

Караваев навредил.

«Краснодар» обыграл «Зенит» и закончил треть сезона лидером Мир РПЛ из-за такой вот ошибки петербуржцев на последних минутах.

Выиграли в итоге да 2:0, хотя за пару минут до конца основного времени голов в матче не было.

Фэйл «Зенита»: Кордоба перехватил пас Караваева вратарю. Закатил в пустые

На 88-й минуте победный гол «Краснодара» внезапно вырос из очень неточного навеса. Рядом с Вячеславом Караваевым не было вообще никого, ему никто не мешал, его никто не прессинговал.

Караваев собирался простым движением, головой скинуть мяч в руки Евгению Латышонку, чтобы вратарь начал атаку и дал шансы вырвать победу.

Но этот сброс оказался настолько предсказуемым, что Джон Кордоба прочитал очень легко.

На общем плане видно: Джон заранее дернулся, чтобы перекрыть эту траектория передачи. Он рванул, без проблем опередил кипера, увел в второну и закатил в пустые ворота. «Я знал, что мяч пойдет туда, нападающий всегда должен концентрироваться в такие моменты», – сказал потом Кордоба в эфире «Матч ТВ».

А ведь Вячеслав Караваев не должен был играть, у него на неделе возникали проблемы, поэтому в старте Сергей Семак на правом фланге предпочел Густаво Мантуана, но это видимо настолько не сработало, что россиянин вышел во втором тайме. Решение оказалось губительным.

Сергей Семак объяснил, что сделал эту замену в том числе из-за желтой у бразильца: «Игра была до ошибки, и, к сожалению, эту грубейшую ошибку допустили мы. Если не учитывать обидную ошибку, Караваев сыграл нормально».

В добавленное время «Краснодар» добавил еще: Федор Смолов замкнул прострел с правого фланга. А ведь не забивал до этого 23 матча РПЛ. Утвердил победу!

«Краснодар» – лидер вместе с «Локо». Сами скинули «Зенит»

У краснодарцев седьмая победа подряд, у «Зенита» – первое поражение, а значит действующий чемпион к отсечке «треть сезона» не лидирует. Воскресенье в этой группе повлияет только на дистанцию от «Динамо».

● Да, «Краснодар» выиграл седьмой матч подряд в РПЛ , на старте чемпионата не проигрывают. Разница мячей – 17:5, причем с «Динамо», «Локомотивом», «Ростовом» и «Зенитом» отыграли на ноль, а два из пяти пропустили от «Акрона».

● «Краснодар» – единственный в РПЛ без поражений . Были 0:2 с ЦСКА в Кубке, а еще 2:4 за Суперкубок против «Зенита» перед стартом чемпионата, зато именно в лиге пока с нулем.

● Краснодарцы обыграли «Зенит» впервые с апреля 2018-го , тогда были 2:1 с голами Олега Шатова и Виктора Классона. С тех пор встречались 13 раз, лишь четыре матча закончили вничью.

«Краснодар» пойдет подтверждать лидерство в матче против «Химок», а после паузы на сборные в чемпионате сыграет со «Спартаком» и «Крыльями».

«Зениту» до перерыва в РПЛ играть с «Оренбургом», сразу после с «Акроном» Дзюбы и – внимание – «Локомотивом», это будет домашний матч 27 октября.

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Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив