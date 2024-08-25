«Краснодар» сделал 6 замен в матче с «Динамо». Команда получила право на дополнительную замену после ухода Лунева из-за удара коленом в голову от Кордобы

«Краснодар» сделал 6 замен в матче с «Динамо».

В матче 6-го тура Мир «быки» одержали победу со счетом 1:0.

По ходу встречи тренерский штаб « » сделал 6 замен. В перерыве вместо , и на поле вышли Олакунле Олусегун, Александр Черников и Джованни Гонсалес. Во 2-м тайме с поля ушли Эдуард Сперцян, Виктор Са и Джон Кордоба – вместо них появились Никита Кривцов, Мозес Кобнан Дэвид и Федор Смолов.

Отметим, что на 77-й минуте матча голкипер «Динамо» Андрей Лунев был заменен после удара коленом в голову от нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Согласно уточнениям в правилах, вступившим в силу в июле этого года, при черепно-мозговой травме одного из игроков каждая из команд сможет проводить до 7 замен.

«Команда А уже использовала максимальное количество разрешенных регламентом замен (пять), после чего игрок этой команды получает черепно-мозговую травму. Команда А получает возможность использования дополнительной замены по причине ЧМТ. Дополнительный слот для проведения этой замены, при необходимости, также предоставляется. После проведения этой замены команда Б получает возможность использования дополнительной замены в дополнительный слот по любой причине.

Если команда Б использует эту возможность и после этого любой игрок команды Б получает ЧМТ, то команда Б имеет возможность использования своей дополнительной замены по причине ЧМТ в дополнительный слот (потому что к этому моменту они не использовали эту возможность). Для соблюдения спортивного принципа дополнительная замена в дополнительный слот после этого также предоставляется и команде А, для уравнивания общего количества замен каждой из команд», – говорится в разъяснениях РФС.