«Краснодар» сделал 6 замен в матче с «Динамо». Команда получила право на дополнительную замену после ухода Лунева из-за удара коленом в голову от Кордобы
«Краснодар» сделал 6 замен в матче с «Динамо».
В матче 6-го тура Мир РПЛ «быки» одержали победу со счетом 1:0.
По ходу встречи тренерский штаб «Краснодара» сделал 6 замен. В перерыве вместо Жоау Баши, Кевина Кастаньо и Сергея Петрова на поле вышли Олакунле Олусегун, Александр Черников и Джованни Гонсалес. Во 2-м тайме с поля ушли Эдуард Сперцян, Виктор Са и Джон Кордоба – вместо них появились Никита Кривцов, Мозес Кобнан Дэвид и Федор Смолов.
Отметим, что на 77-й минуте матча голкипер «Динамо» Андрей Лунев был заменен после удара коленом в голову от нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Согласно уточнениям в правилах, вступившим в силу в июле этого года, при черепно-мозговой травме одного из игроков каждая из команд сможет проводить до 7 замен.
«Команда А уже использовала максимальное количество разрешенных регламентом замен (пять), после чего игрок этой команды получает черепно-мозговую травму. Команда А получает возможность использования дополнительной замены по причине ЧМТ. Дополнительный слот для проведения этой замены, при необходимости, также предоставляется. После проведения этой замены команда Б получает возможность использования дополнительной замены в дополнительный слот по любой причине.
Если команда Б использует эту возможность и после этого любой игрок команды Б получает ЧМТ, то команда Б имеет возможность использования своей дополнительной замены по причине ЧМТ в дополнительный слот (потому что к этому моменту они не использовали эту возможность). Для соблюдения спортивного принципа дополнительная замена в дополнительный слот после этого также предоставляется и команде А, для уравнивания общего количества замен каждой из команд», – говорится в разъяснениях РФС.
сперцяна не удаляют в воронеже
сперцяна не удаляют/не дают даже желтой после грязного фола на роше. В итоге сперцян подает угловой, после которого забивают из зоны роши, который верх в своей штрафной проигрывает раз в год.
пока краснодар с отрывом претендует на звание самой грязной команды лиги. Еще и судьи всячески этому потакают
В подобных ситуациях вратарь - уязвимая сторона, и нападающий должен быть максимально аккуратным, особенно когда видно, что успеть первым шансов нет.
На английском языке - https://www.theifab.com/downloads/laws-of-the-game-2024-25?l=en
На русском языке - https://rfs.ru/subject/1/documents/download?documentId=1499
Просвещайтесь.
Замен на команду… что мелочиться то