«Краснодар» сделал 6 замен в матче с «Динамо». Команда получила право на дополнительную замену после ухода Лунева из-за удара коленом в голову от Кордобы

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«Краснодар» сделал 6 замен в матче с «Динамо».

В матче 6-го тура Мир РПЛ «быки» одержали победу со счетом 1:0.

По ходу встречи тренерский штаб «Краснодара» сделал 6 замен. В перерыве вместо Жоау Баши, Кевина Кастаньо и Сергея Петрова на поле вышли Олакунле Олусегун, Александр Черников и Джованни Гонсалес. Во 2-м тайме с поля ушли Эдуард Сперцян, Виктор Са и Джон Кордоба – вместо них появились Никита Кривцов, Мозес Кобнан Дэвид и Федор Смолов.

Отметим, что на 77-й минуте матча голкипер «Динамо» Андрей Лунев был заменен после удара коленом в голову от нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Согласно уточнениям в правилах, вступившим в силу в июле этого года, при черепно-мозговой травме одного из игроков каждая из команд сможет проводить до 7 замен.

«Команда А уже использовала максимальное количество разрешенных регламентом замен (пять), после чего игрок этой команды получает черепно-мозговую травму. Команда А получает возможность использования дополнительной замены по причине ЧМТ. Дополнительный слот для проведения этой замены, при необходимости, также предоставляется. После проведения этой замены команда Б получает возможность использования дополнительной замены в дополнительный слот по любой причине.

Если команда Б использует эту возможность и после этого любой игрок команды Б получает ЧМТ, то команда Б имеет возможность использования своей дополнительной замены по причине ЧМТ в дополнительный слот (потому что к этому моменту они не использовали эту возможность). Для соблюдения спортивного принципа дополнительная замена в дополнительный слот после этого также предоставляется и команде А, для уравнивания общего количества замен каждой из команд», – говорится в разъяснениях РФС.

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46 комментариев
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Лунев пострадал,а замены Краснодару дали во бред какой то
+58
-12
+46
Динамо сделало замену Лунева не после 5 замен. Значит Краснодар не имел право делать 6-ую замену, вернее имел бы, если бы только Динамо сделало 6-ую (насколько я понимаю из проведенного фрагмента регламента)
+46
-10
+36
кордоба ломает чужого вратаря, не получает желтой и добавляет +1 замену своей команде.
сперцяна не удаляют в воронеже
сперцяна не удаляют/не дают даже желтой после грязного фола на роше. В итоге сперцян подает угловой, после которого забивают из зоны роши, который верх в своей штрафной проигрывает раз в год.
пока краснодар с отрывом претендует на звание самой грязной команды лиги. Еще и судьи всячески этому потакают
+39
-6
+33
Ответ Dr. Heisenberg
Динамо сделало замену Лунева не после 5 замен. Значит Краснодар не имел право делать 6-ую замену, вернее имел бы, если бы только Динамо сделало 6-ую (насколько я понимаю из проведенного фрагмента регламента)
Но Динамо использовало четыре слота для замен. Разрешено 3. Тем самым они использовали правило, и Краснодар получил дополнительную замену
+31
-2
+29
странная лазейка. динамо сделало 5 замен, а Краснодар 6, хотя из-за них замена и произошла (пускай и вины Кордобы по сути нет). надо, наверное, разрешать шестую замену, если соперник с травмой уже сделал их 6. а то карикатурно вышло
+27
-4
+23
Ответ Vi5Ka I
странная лазейка. динамо сделало 5 замен, а Краснодар 6, хотя из-за них замена и произошла (пускай и вины Кордобы по сути нет). надо, наверное, разрешать шестую замену, если соперник с травмой уже сделал их 6. а то карикатурно вышло
Вины Кордобы нет? Ну давайте все будут вот так "идти до конца", у нас тогда вратарей не останется. Все будут на больничном кто с сотрясением мозга, кто с переломами рук и рёбер.
В подобных ситуациях вратарь - уязвимая сторона, и нападающий должен быть максимально аккуратным, особенно когда видно, что успеть первым шансов нет.
+22
-2
+20
Отличное правило. На руку провинившемуся.
+11
-1
+10
Гнилой регламент конечно, если позволяет непострадавшей команде делать 6 замен, когда пострадавшая делает только 5
+12
-2
+10
Никто не против таких "прав". Все против "непенальти"
+8
0
+8
Ответ альдо_рейн
По регламенту пять замен, причем тут цифра три вообще. Выходит, что Динамо свой дополнительный слот не использовали, соответственно Краснодар не имел права на шестую замену, если судить по тексту регламента
Цифра три притом, что 5 замен можно сделать только за 3 слота для замен, можно их потратить на 3-5 замен. Тут важно не сколько замен сделано, а сколько слотов потрачено на это
+5
0
+5
Страницы 30-32 правил игры в футбол на сезон 2024/25.

На английском языке - https://www.theifab.com/downloads/laws-of-the-game-2024-25?l=en

На русском языке - https://rfs.ru/subject/1/documents/download?documentId=1499

Просвещайтесь.
+4
0
+4
Ответ Кирилл Демченко
Комментарий скрыт
Груперуется... Как отвратительно таким образом писать это слово, наверное будущие первоклашки меньше ошибок сделают
+4
0
+4
Ответ Кирилл Демченко
Комментарий скрыт
Вот даже в профиль можно не лезть было, болела Зенита) Летит головой вперёд говорит 😁 То что он с запасом первый на мяче был, мы конечно не видим
+4
-1
+3
Ответ Евгений Селиванов
Но Динамо использовало четыре слота для замен. Разрешено 3. Тем самым они использовали правило, и Краснодар получил дополнительную замену
По регламенту пять замен, причем тут цифра три вообще. Выходит, что Динамо свой дополнительный слот не использовали, соответственно Краснодар не имел права на шестую замену, если судить по тексту регламента
+8
-5
+3
Ответ Jadie James
Там же написано - после проведения 6 замены команды А получает право уже команда Б. Динамо свою не провела, Краснодар не мог проводить 6
Лунева поменяли, значит провела.
+2
0
+2
Лунёву здоровья. А все эти футбольные реформы как будто исключают любые форс-мажоры, которые обычно придают перца игре. Ошибки арбитров, полевые в воротах... мне не хватает этого
+2
0
+2
Да чего уж там, даешь по 12
Замен на команду… что мелочиться то
+4
-2
+2
Ответ Иван Корзун
Ну тут очевидно, что Зенит всё купил! Не смогли Мешкова прикупить, так тут Динаме навредили
к чему здесь этот сарказм или постирония(в сортах г не разбираюсь, уж простите)? Краснодар, как минимум, в 3 матчах получал преимущество/избегал проблем благодаря действиям судей. В 3 матчах из 6.
+1
0
+1
Ответ Евгений Селиванов
Но Динамо использовало четыре слота для замен. Разрешено 3. Тем самым они использовали правило, и Краснодар получил дополнительную замену
Да, действительно. Но регламент крутится вокруг количества замен, по слотам нет четких формулировок. Если бы Динамо сделало 4 замены в 4 слота, включая замену по ЧМТ, то Краснодар все равно имел бы право на 6? При этом доп замена для команды-соперника введена с целью соблюдения спортивного принципа. Но в таком случае этот принцип соблюдается с одной стороны, а с другой он как-то выглядит не очень равным и спортивным.
+1
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+1
Ответ Gandalf
Гнилой регламент конечно, если позволяет непострадавшей команде делать 6 замен, когда пострадавшая делает только 5
Это не регламент, а правила игры в футбол.
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0
+1
Ответ antoshka-2
ну не знаю, как по мне использовать право на 6-ю замену благодаря "травме головы" имеет только ПОСТРАДАВШАЯ команда. А значит чисто технически Краснодар должен получить ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ из-за нарушения регламента. Другой разговор, если Кордоба головой врезался, тут обе команды имеют право на замену.
Достаточно открыть правила
+1
0
+1
Ответ Владимир Плотников
Лунев пострадал,а замены Краснодару дали во бред какой то
Рпл сам по себе бред со всеми вот такими правилами и судьями из шапито
+2
-1
+1
Там же написано - после проведения 6 замены команды А получает право уже команда Б. Динамо свою не провела, Краснодар не мог проводить 6
+4
-3
+1
Ответ Ар Т
А смысл тогда игры в футбол если не идти до конца, пусть в балете тогда танцуют
Даже в самых жёстких вида спорта типа регби или хоккея есть чёткие правила, чего делать нельзя из-за слишком большой трамоопасности. Атака в область головы и шеи, например.
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Ответ Гекдениз Кардениз
Рпл сам по себе бред со всеми вот такими правилами и судьями из шапито
Согласен трансгендер из Европы придумал , а мы повторяем такие правила
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А и Б сидели на…
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Короче ясно. Если твоей команде нужна замена, просто ломаешь игрока соперника, но аккуратно, чтоб не удалили👍
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ну не знаю, как по мне использовать право на 6-ю замену благодаря "травме головы" имеет только ПОСТРАДАВШАЯ команда. А значит чисто технически Краснодар должен получить ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ из-за нарушения регламента. Другой разговор, если Кордоба головой врезался, тут обе команды имеют право на замену.
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Ответ Dr. Heisenberg
Динамо сделало замену Лунева не после 5 замен. Значит Краснодар не имел право делать 6-ую замену, вернее имел бы, если бы только Динамо сделало 6-ую (насколько я понимаю из проведенного фрагмента регламента)
Полностью согласен
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Ответ Dr. Heisenberg
Динамо сделало замену Лунева не после 5 замен. Значит Краснодар не имел право делать 6-ую замену, вернее имел бы, если бы только Динамо сделало 6-ую (насколько я понимаю из проведенного фрагмента регламента)
Выше приведен не регламент, а один (но не единственный) из возможных случаев его применения. Замены все были сделаны по правилам, а дальше журналисты показали свой профессионализм, процитировав пример, не имеющий отношения к данному матчу )
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