Руслан Нигматуллин: «Защитники «Спартака» не имеют права устраивать проходной двор в обороне. Команде Станковича не хватает стабильности, есть кадровые проблемы»

Руслан Нигматуллин высказался о «проходном дворе» в защите «Спартака».

«У «Спартака» наметилась определенная проблема в обороне. Это было в матче с «Динамо» и с «Локомотивом».

Хочется говорить хорошее про Станковича и его работу, но команде не хватает стабильности, и клуб испытывает кадровые проблемы. Те люди, на которых рассчитывает Станкович, не справляются со своими обязанностями.

Это прежде всего про оборону. Защитники «Спартака » не имеют права устраивать проходной двор в обороне», – сказа бывший вратарь красно-белых и сборной России Нигматуллин.