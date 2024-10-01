Руслан Нигматуллин: «Защитники «Спартака» не имеют права устраивать проходной двор в обороне. Команде Станковича не хватает стабильности, есть кадровые проблемы»
Руслан Нигматуллин высказался о «проходном дворе» в защите «Спартака».
«У «Спартака» наметилась определенная проблема в обороне. Это было в матче с «Динамо» и с «Локомотивом».
Хочется говорить хорошее про Станковича и его работу, но команде не хватает стабильности, и клуб испытывает кадровые проблемы. Те люди, на которых рассчитывает Станкович, не справляются со своими обязанностями.
Это прежде всего про оборону. Защитники «Спартака» не имеют права устраивать проходной двор в обороне», – сказа бывший вратарь красно-белых и сборной России Нигматуллин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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