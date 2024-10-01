Голдобин о футболе: «Спартак» очень хорош – нравится игра при Станковиче. Команда поборется за медали, всегда котируется в топ‑клубах»
Николай Голдобин оценил игру «Спартака» при Деяне Станковиче.
Команда находится на шестой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков в 9 матчах.
– Как вам выступление футбольного «Спартака» под руководством Деяна Станковича?
– «Спартак» очень хорош. Мне нравится, как они играют при Станковиче.
К сожалению, не получается ходить на игры из‑за графика, но команда в порядке.
Думаю, «Спартак» поборется за медали, он всегда котируется в топ‑клубах. Надеюсь, соберутся, как и мы в этом сезоне (улыбается).
– А с «Зенитом» смогут конкурировать за чемпионство?
– Тяжело, конечно, будет, но это футбол, – сказал нападающий хоккейного «Спартака» Николай Голдобин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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