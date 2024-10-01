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  • Сестра Роналду – Кассано: «Болбой 🤡. Если Криштиану не умеет играть в футбол и забил 900 голов, только представьте, что было бы, если бы умел»
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Сестра Роналду – Кассано: «Болбой 🤡. Если Криштиану не умеет играть в футбол и забил 900 голов, только представьте, что было бы, если бы умел»

Сестра Криштиану Роналду резко ответила на слова Антонио Кассано о брате.

Бывший нападающий «Ромы», «Милана», «Интера» и сборной Италии ранее заявил: «Роналду не знает, как играть в футбол. Он может забить 3000 голов, мне #####».

«Я не знаю этого беднягу и мне нет до него дела. Но я скажу вам одну вещь: если Роналду не умеет играть в футбол и при этом забил 900 голов, только представьте, что было бы, если бы он умел играть.

Говорят он (Кассано – Спортс’‘) был футболистом. Думаю, люди ошибаются – он был болбоем», – написала в сторис сестра форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Элма Авейру и использовала эмодзи клоуна.

Изображение: instagram.com/elma_oficial

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoАнтонио Кассано
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
соцсети
болбои
Элма Авейру
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