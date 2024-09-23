«Роналду не знает, как играть в футбол. Он может забить 3000 голов, мне #####». Кассано о португальце

Антонио Кассано заявил, что Криштиану Роналду не умеет играть в футбол.

«Криштиану Роналду не знает, как играть в футбол. Он может забить 3000 голов, мне ##### (все равно – Sports).

Игуаин , Агуэро , Бензема , Левандовски, Ибрагимович и Суарес знали, как наладить взаимодействие с командой. Они умели делать многое, в отличие от Роналду, единственной целью которого всегда было забивать», – сказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» в подкасте Viva El Futbol.