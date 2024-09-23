«Роналду не знает, как играть в футбол. Он может забить 3000 голов, мне #####». Кассано о португальце
Антонио Кассано заявил, что Криштиану Роналду не умеет играть в футбол.
«Криштиану Роналду не знает, как играть в футбол. Он может забить 3000 голов, мне ##### (все равно – Sports).
Игуаин, Агуэро, Бензема, Левандовски, Ибрагимович и Суарес знали, как наладить взаимодействие с командой. Они умели делать многое, в отличие от Роналду, единственной целью которого всегда было забивать», – сказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» в подкасте Viva El Futbol.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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