Кассано советует Роналду уйти после ЧМ-2022: «Криштиану не Месси, способный играть хоть сидя, он уже физически не справляется. Но эгоизм превыше всего»

Экс-форвард «Реала» советует завершить карьеру.

«Роналду не хватает смелости, чтобы признать: уже три года он не тот, кем был прежде. В этом году ему следовало перейти в «Спортинг» и после ЧМ-2022 завершить карьеру.

Он стал проблемой для тренеров и создает неприятности партнерам. Он даже не позвонил и не поздравил Бензема [с «Золотым мячом»].

У Роналду словно повязка на глазах, он думает, что способен играть до 50 лет. Дорогой Роналду, позволь сказать тебе вот что: пусть чемпионат мира станет для тебя громким финалом.

Хватит закатывать истерики и не нужно думать, что он все еще может играть на высоком уровне. У него непропорционально большое эго, однако он не Месси, способный играть в футбол хоть сидя. Роналду физически уже не справляется. И он доказывает, что всегда ставит свой эгоизм выше всего», – сказал Кассано в эфире Bobo TV.