Хави объяснил игрокам уход из «Барсы» так: «Я давно все решил, это не эмоции. Я стал проблемой»

Стало известно, как Хави сообщил игрокам об уходе из «Барселоны».

Хави возглавил команду в 2021 году и покинул по окончании сезона-2023/24. Он выиграл с каталонцами Ла Лигу и Суперкубок Испании.

О своем уходе по окончании сезона Хави заявил на пресс-конференции 27 января после поражения от «Вильярреала » со счетом 3:5. Позже руководство клуба дало понять, что тренер остается, но в итоге летом Ханс-Дитер Флик сменил Хави.

В программе El Chiringuito de Jugones показали видео, на котором тренер в раздевалке объявил футболистам «Барсы» об уходе 28 января.

«Всем привет. Непростой день, во-первых, из-за вчерашнего дрянного результата. Мы все проанализируем и посмотрим, что с произошло.

Мне жаль, что я ничего вам не сказал до пресс-конференции, которую дал после игры. Я давно все решил. Это не эмоции после вчерашнего поражения. Я начинаю становиться проблемой», – сказал Хави игрокам.