Савиола о «Барсе»: «Хави хорошо поработал. Когда остаешься без трофеев, люди думают, что ничего не сделано, но он вырастил всех ребят, которые сейчас себя проявляют. Надеюсь, вернется»

Хавьер Савиола высоко оценил работу Хави во главе «Барселоны».

«Мы не должны забывать, что сделал Хави . У меня была возможность поговорить с ним, мы обсудили то, что у него было не лучшее начало. Но он очень хорошо поработал.

Когда остаешься без трофеев, людям кажется, будто ты вообще ничего не сделал. Все эти молодые ребята, которые сейчас себя проявляют, попали в команду и были выращены Хави.

Надеюсь, он сможет обрести счастье в другой команде, а в будущем вернется в «Барселону» и преуспеет», – сказал бывший форвард «блауграны» в интервью COPE.