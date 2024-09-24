«Рома» связывалась с Хави после увольнения де Росси. Экс-тренер «Барселоны» «вежливо отказал»
«Рома» рассматривала назначение Хави на пост главного тренера.
По информации Corriere dello Sport, после увольнения Даниэле де Росси римляне пытались связаться с бывшим тренером «Барселоны».
Хави «вежливо отклонил» предложение.
После этого «Рома» назначила Ивана Юрича, который разгромил «Удинезе» в первом матче.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Romapress
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