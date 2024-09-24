«Рома» связывалась с Хави после увольнения де Росси. Экс-тренер «Барселоны» «вежливо отказал»

«Рома» рассматривала назначение Хави на пост главного тренера.

По информации Corriere dello Sport, после увольнения Даниэле де Росси римляне пытались связаться с бывшим тренером «Барселоны».

Хави «вежливо отклонил» предложение.

После этого «Рома » назначила Ивана Юрича , который разгромил «Удинезе» в первом матче.