Криштиану Роналду: «Для меня не важно быть лучшим и получать награды. Главное, что команда в порядке»

Криштиану Роналду высказался о своем отношении к индивидуальным достижениям.

«Самое главное, что команда в порядке. Для меня не важно быть лучшим или выигрывать [индивидуальные] награды.

Мне хочется наслаждаться и приносить пользу своему клубу и своей сборной», – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра » после победы над «Аль-Райяном» в Лиге чемпионов Азии.