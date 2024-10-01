Криштиану Роналду: «Для меня не важно быть лучшим и получать награды. Главное, что команда в порядке»
Криштиану Роналду высказался о своем отношении к индивидуальным достижениям.
«Самое главное, что команда в порядке. Для меня не важно быть лучшим или выигрывать [индивидуальные] награды.
Мне хочется наслаждаться и приносить пользу своему клубу и своей сборной», – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» после победы над «Аль-Райяном» в Лиге чемпионов Азии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
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