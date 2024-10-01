Роналду после победы «Аль-Насра» над «Аль-Райяном» в азиатской ЛЧ: «Тяжелый труд окупается. Идем дальше!»
Криштиану Роналду высказался победе «Аль-Насра» в матче азиатской ЛЧ.
39-летний португалец поразил ворота катарского «Аль-Райяна» во втором туре азиатской Лиги чемпионов и принес саудовскому клубу победу (2:1).
«Тяжелый труд окупается. Идем дальше!» – написал Роналду в соцсети.
Фото: соцсеть Криштиану Роналду
У Роналду 7 голов в 8 матчах сезона за «Аль-Наср». Криштиану забил в трех играх подряд
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Криштиану Роналду
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