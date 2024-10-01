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  • Роналду после победы «Аль-Насра» над «Аль-Райяном» в азиатской ЛЧ: «Тяжелый труд окупается. Идем дальше!»
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Роналду после победы «Аль-Насра» над «Аль-Райяном» в азиатской ЛЧ: «Тяжелый труд окупается. Идем дальше!»

Криштиану Роналду высказался победе «Аль-Насра» в матче азиатской ЛЧ.

39-летний португалец поразил ворота катарского «Аль-Райяна» во втором туре азиатской Лиги чемпионов и принес саудовскому клубу победу (2:1). 

«Тяжелый труд окупается. Идем дальше!» – написал Роналду в соцсети. 

Фото: соцсеть Криштиану Роналду

У Роналду 7 голов в 8 матчах сезона за «Аль-Наср». Криштиану забил в трех играх подряд

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Криштиану Роналду
logoКриштиану Роналду
logoАль-Райян
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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