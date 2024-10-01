Сергей Юран: «Иностранный тренер идет по простому пути, не получится – есть неустойка, я поехал. «Зенит» дал Семаку поработать, и появился специалист»
«Я провел 10 лет карьеры в Европе, и куда бы я ни приходил – везде костяк состава был из местных футболистов. В Португалии – «Бенфике» или «Порту», где я был – португальцы.
Там просто дополняли проблемные позиции иностранцами. В Германии я играл в двух клубах – то же самое. Костяк всегда был из немцев, к ним добавляли иностранцев.
Когда в команду приходит иностранный тренер, он идет по простому пути. Он не хочет сильно погружаться в изучение местных футболистов, ему проще, чтобы привезли иностранцев.
В этом и проблема, на мой взгляд. Кто-то в молодежке, кто-то на подходе, но по большому счету иностранных тренеров это не интересует. Они приехали сюда, получится – значит, получится. Не получится – есть неустойка, выплатят, я поехал.
Хороший пример – «Зенит», через который много иностранцев прошло. Потом руководство приняло правильное решение, дало Семаку поработать, и появился тренер.
Многие говорят про бюджет «Зенита», но нужно же еще и управлять иностранными игроками», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий