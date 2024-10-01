Мостовой про Романцева: «Хорошо мяч он не чеканил. Добротный защитник, но с техникой у него не совсем хорошо было»
Александр Мостовой оценил футбольную технику Олега Романцева.
«Хорошо мяч он не чеканил (смеется).
Иваныч был хорошим добротным защитником, но с техникой у него не совсем хорошо было», – сказал экс-игрок сборной России в шоу «На два слова».
Мостовой о Слуцком: «Он не знает, как мяч остановить, как он может натренировать детей? Хорошо себя подает – мы землю грызли, а он в школе, наверное, хорошо учился»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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