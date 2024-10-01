Мостовой про Романцева: «Хорошо мяч он не чеканил. Добротный защитник, но с техникой у него не совсем хорошо было»

Александр Мостовой оценил футбольную технику Олега Романцева.

«Хорошо мяч он не чеканил (смеется).

Иваныч был хорошим добротным защитником, но с техникой у него не совсем хорошо было», – сказал экс-игрок сборной России в шоу «На два слова».

Мостовой о Слуцком: «Он не знает, как мяч остановить, как он может натренировать детей? Хорошо себя подает – мы землю грызли, а он в школе, наверное, хорошо учился»