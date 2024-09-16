Мостовой о матче звезд «Спартака»: «Я там человек 20 не знал. Один из лучших футболистов СССР и России Мостовой не вышел на поле. Это же смешно!»

Александр Мостовой высказался о прошедшем матче звезд «Спартака».

Игра прошла на «Лукойл Арене» 11 сентября в честь десятилетия со дня открытия стадиона «Спартака». Команда Олега Романцева обыграла команду Деяна Станковича со счетом 3:2.

«Матч «Спартака» получился хороший, но были комментарии от бывших игроков, почему не было тех или иных футболистов. Самое смешное в этом торжестве, на что обратили внимание только Романцев, Дасаев и Мостовой: лучший вратарь «Спартака» и нашей страны Дасаев и один из лучших футболистов СССР и России Мостовой не вышли на поле. Это же смешно!

Мы сидели и слушали объявление игроков – я там человек 20 не знал. А нам сказали, что решили представить только главных тренеров. Я к этому шутливо отношусь, ясно, что всех не пригласишь», – сказал экс-игрок сборной России.

«На тренерской скамейке «Спартака» мягко, тепло и уютно. Чувствую, что мое место!» Мостовой о матче звезд клуба