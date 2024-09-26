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  • Мостовой об Абаскале на матче «Спартак» – «Динамо»: «Совести хватило – был бы умный, не пошел бы. В Москву наверняка за вещами приехал»
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Мостовой об Абаскале на матче «Спартак» – «Динамо»: «Совести хватило – был бы умный, не пошел бы. В Москву наверняка за вещами приехал»

Александр Мостовой высказался о присутствии Гильермо Абаскаля на игре «Спартака».

Бывший главный тренер «Спартака» прилетел в Москву после увольнения из «Гранады» и посетил дерби «Спартака» и «Динамо» (2:2) в Мир РПЛ.

«Рассмешил он меня, конечно. До этого, когда его только из «Гранады» убрали, сказал, что главное, чтобы он сюда не вернулся, в Москву. И он оказывается в Москве.

Он наверняка приехал за вещами, которые он в спешном порядке оставил. У него совести хватило на футбол пойти, был бы умный человек –  не пошел бы. К сожалению, думающих в футболе не так много.

Мой совет: меньше говорите про этого Абаскаля, про него забудут – и все», – сказал бывший игрок сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАлександр Мостовой
logoГранада
Р-Спорт
logoГильермо Абаскаль
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