Мостовой об Абаскале на матче «Спартак» – «Динамо»: «Совести хватило – был бы умный, не пошел бы. В Москву наверняка за вещами приехал»

Александр Мостовой высказался о присутствии Гильермо Абаскаля на игре «Спартака».

Бывший главный тренер «Спартака » прилетел в Москву после увольнения из «Гранады» и посетил дерби «Спартака» и «Динамо » (2:2) в Мир РПЛ .

«Рассмешил он меня, конечно. До этого, когда его только из «Гранады» убрали, сказал, что главное, чтобы он сюда не вернулся, в Москву. И он оказывается в Москве.

Он наверняка приехал за вещами, которые он в спешном порядке оставил. У него совести хватило на футбол пойти, был бы умный человек – не пошел бы. К сожалению, думающих в футболе не так много.

Мой совет: меньше говорите про этого Абаскаля , про него забудут – и все», – сказал бывший игрок сборной России.