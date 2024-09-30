Мостовой о Карпине: «Знаю многих, кто плохо о нем говорит. Когда ты в какой-то должности, 90% тебя будут поддерживать, но когда тебя убирают, девяносто становятся десятью»
Александр Мостовой ответил на вопрос о популярности Валерия Карпина.
«Я знаю одно: когда ты в какой-то должности, 90 процентов тебя будут поддерживать. Но когда тебя убирают, эти девяносто становятся десятью.
В чем [Карпин крутой]? Я знаю многих, кто плохо о Карпине говорит. И когда мы [с Карпиным] еще играли, я знаю, как он говорил про других. Так же, как и я говорил.
Он так же не собирался быть тренером. Он жил в Испании, ему нравилось там, у него все там было. Потом раз, что-то щелкнуло, в «Спартак» попал. Так в жизни бывает.
Завтра тебе кто-то предложит в «Газпром» пойти работать. Предложат зарплату 20 миллионов в месяц. Ты скажешь: «Конечно, пойду». И я пойду», – сказал бывший полузащитник сборной России в шоу «На два слова».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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