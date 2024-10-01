Роналду посвятил отцу гол «Аль-Райяну»: «Я бы хотел, чтобы он был жив. Сегодня у него день рождения»
Криштиану Роналду посвятил гол покойному отцу.
Нападающий «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Райяна» во втором туре азиатской Лиги чемпионов и принес своей команде победу (2:1).
«У сегодняшнего гола другой оттенок... Я бы хотел, чтобы мой отец был жив, потому что сегодня у него день рождения», – сказал португалец после матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости