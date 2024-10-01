Роналду посвятил отцу гол «Аль-Райяну»: «Я бы хотел, чтобы он был жив. Сегодня у него день рождения»

Криштиану Роналду посвятил гол покойному отцу.

Нападающий «Аль-Насра » поразил ворота «Аль-Райяна » во втором туре азиатской Лиги чемпионов и принес своей команде победу (2:1).

«У сегодняшнего гола другой оттенок... Я бы хотел, чтобы мой отец был жив, потому что сегодня у него день рождения», – сказал португалец после матча.