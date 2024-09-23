Роналду пропустил матч Кубка по решению Пиоли. Тренер «Аль-Насра» дал отдохнуть 39-летнему форварду

Криштиану Роналду пропустил матч по решению нового тренера «Аль-Насра».

Сегодня в 1/16 финала Кубка короля Саудовской Аравии «Аль-Наср » победил «Аль-Хазем » (2:1) на выезде. Криштиану не был включен в заявку на игру.

Это произошло по инициативе главного тренера команды Стефано Пиоли . Итальянец решил предоставить отдых 39-летнему капитану перед важными матчами в чемпионате страны и азиатской Лиге чемпионов . Недавно Роналду перенес вирусную инфекцию.

У португальца 5 голов и 2 ассиста в 6 матчах сезона. Его статистика – здесь .