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Роналду пропустил матч Кубка по решению Пиоли. Тренер «Аль-Насра» дал отдохнуть 39-летнему форварду

Криштиану Роналду пропустил матч по решению нового тренера «Аль-Насра».

Сегодня в 1/16 финала Кубка короля Саудовской Аравии «Аль-Наср» победил «Аль-Хазем» (2:1) на выезде. Криштиану не был включен в заявку на игру.

Это произошло по инициативе главного тренера команды Стефано Пиоли. Итальянец решил предоставить отдых 39-летнему капитану перед важными матчами в чемпионате страны и азиатской Лиге чемпионов. Недавно Роналду перенес вирусную инфекцию.

У португальца 5 голов и 2 ассиста в 6 матчах сезона. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Al Jazirah
logoКриштиану Роналду
logoСтефано Пиоли
logoСборная Португалии по футболу
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Хазем
logoКубок короля Саудовской Аравии
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