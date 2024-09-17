И в Азии новая ЛЧ: рекордные деньги, почти весь плей-офф – в Саудовской Аравии. Слуцкий начал ее с камбэка!

В Душанбе звезд больше не увидят.

Формат Лиги чемпионов изменился не только в Европе, но и Азии. Есть пересечения с европейской реформой, но и отличий хватает.

Главное – Саудовская Аравия на ближайшие годы забрала себе почти весь плей-офф, а еще для звезд минимизировали поездки в нефутбольные страны.

Путь в турнире только что ярко начал и «Шанхай» Леонида Слуцкого. Обыграли дома южнокорейский «Пхохан Стилерс» – 4:1. По ходу второго тайма «Шанхай» даже проигрывал 0:1, забивать сами начали только на 64-й минуте. Зато к 84-й закинули четыре. Разгром благодаря дублю Сефаса Малеле. Это главный форвард «Шанхая»: 15 голов и два ассиста в чемпионате.

Слуцкий вообще часто переворачивает матчи. В прошлом, например, спаслись с 0:2 и взяли важнейшую победу над «Чжецзян» (4:3). До этого вырвали матч у «Шанхай Порта» (0:1 на старте, 3:1 в итоге) и остались в гонке за титул. Три камбэка в четырех матчах – «Шанхай» Слуцкого никогда не сдается. У него уже 30 матчей в Китае: 25 побед, четыре ничьих и одно поражение. Разница на топ-уровне – 77:20. 21 сентября «Шеньхуа» сыграет с «Тяньцзинь Цзиньмэнь» – это шестая команда лиги. Смотрите в прямом эфире на Спортсе’’ с комментарием Артема Теретьева и специального гостя.

Но что за новую ЛЧ для себя только что открыл российский тренер?

Теперь в Азии две ЛЧ. В главной тоже отменили группы

Помните, как в прошлом сезоне Криштиану Роналду ждали в Душанбе, Неймара (еще не успевшего травмироваться) – в Намангане, а Карима Бензема – в Алмалыке?

Теперь такую возможность исключили. Лигу чемпионов разделили на два турнира – элитную и вторую. Во второй ЛЧ – привычная классика с 32 участниками и восемью группами по четыре команды. Но там минимум топ-клубов, лучшие команды сезона – в элитной ЛЧ.

Итак, что это за Суперлига?

● 24 команды вместо 40. Сокращение участников – оказывается, бывает и такое. В элитную ЛЧ попадают клубы из самых футбольных стран: рассчитывают по рейтингу клубных ассоциаций, где даже у Узбекистана сейчас только одна команда, не говоря уже о соседях по региону.

Больше всего слотов на сезон-2024/25 получили Саудовская Аравия, Япония и Южная Корея – по три. У Ирана, Катара и Китая по два железных места, а третий может пробиться через квалификацию – в этом сезоне такой возможностью воспользовались катарский и китайский клубы.

Для саудовских звезд из потенциально небезопасных выездов остался Ирак – и Криштиану Роналду уже туда не поехал , сославшись на болезнь.

● Две общие таблицы вместо групп . Да, почти как в Европе. Только как и прежде азиатский турнир делится на Запад и Восток – слишком уж большие расстояния.

«Шанхай Шеньхуа» играет на Востоке против японских, корейских и австралийских клубов, а «Пахтакор» на Западе – против арабских и иранских.

● Восемь туров вместо шести . Каждый играет с восемью разными соперниками вместо трех . На Западе и Востоке по 12 клубов, но при этом нет такого, что каждый играет с каждым. Как теперь и в УЕФА – у всех по восемь соперников: четыре матча дома, четыре в гостях, но с разными командами.

Например, «Пахтакору» жребий не подкинул ни одного саудовского гранда: в соперниках катарские «Аль-Садд», «Аль-Райан» и «Аль-Гарафа», эмиратские «Аль-Айн» и «Аль-Васль», иранские «Персеполис» и «Эстегляль», а также иракская «Аль-Шорта».

А «Шеньхуа» Слуцкого сыграет против всех шести японских и корейских клубов, а также отправится на выезды в Малайзию и Австралию!

Почти весь плей-офф в ближайшие 2-5 лет пройдет в Саудовской Аравии. Призовые увеличены втрое

Еще порция обновок.

● Общий этап пройдет с 16 сентября по 18 февраля. В 1/8 финала выйдут топ-8 из каждой конференции, то есть вылетят по четыре команды из Запада и Востока.

Дальше первая команда таблицы сыграет с восьмой, вторая – с седьмой и так далее. Дома и на выезде – в марте 2025 года.

● Самое любопытное – четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в одном месте в формате одного матча. В этом сезоне они запланированы с 25 апреля по 4 мая 2025 года.

И да, минимум два ближайших плей-офф примет Саудовская Аравия. А скорее всего – и все пять. АФК сообщила, что 12 сентября 2023 года направила приглашения всем ассоциациям-членам выразить заинтересованность в проведении финальной стадии. Заявки подали только Саудовская Аравия и Ирак. Естественно, в АФК решили, что саудовский вариант предпочтительнее.

Предварительно саудовцы получили право на проведение турнира на пять лет (до сезона-2028/29), но окончательное решение примут после двух первых розыгрышей.

● Победитель получит рекордные призовые – $12 млн. Это в три раза больше, чем давали раньше. Втрое увеличится награда для финалиста – до $6 млн.

Такая вот параллельная трансформация.

А тут все про деньги новой ЛЧ в Европе: увеличится ли пропасть между богатыми и бедными?

Новый формат Лиги чемпионов УЕФА. Самый понятный гид по изменениям

Фото: instagram.com/theafchub ; Gettyimages.ru /VCG