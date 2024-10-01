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Миятович о бросании предметов в Куртуа: «Поведение болельщиков не надо оправдывать. Но игроки должны вести себя корректно, не провоцировать»

Предраг Миятович высказался о скандальном эпизоде мадридского дерби.

«Атлетико» принимал «Реал» на «Метрополитано» в рамках 8-го тура Ла Лиги. Матч, закончившийся со счетом 1:1, был приостановлен на 15 минут из-за поведения болельщиков на трибунах. Некоторые из них выкрикивали оскорбительные лозунги, а также бросали предметы в голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

«Поведение болельщиков не надо оправдывать. Но я думаю, что игроки должны вести себя корректно. Не провоцировать, не оборачиваться, не показывать никаких жестов зрителям. 

[На стадионе] много камер. Болельщики, которые ведут себя подобным образом, не должны появляться ни на одном другом стадионе. Футбол достиг той точки, когда мы должны уделять этому много внимания, поэтому решение судьи приостановить матч на 20 минут показалось мне идеальным», – сказал бывший форвард «Реала» в эфире Carrusel Deportivo.

Куртуа кричал «Вперед!» болельщикам «Атлетико» после гола «Реала». Коке после остановки матча сказал фанатам: «Нам нужно играть, черт возьми!»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Desmarque
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
болельщики
Предраг Миятович
logoТибо Куртуа
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