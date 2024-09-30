Балотелли ведет переговоры с «Интерсити» из 3-го дивизиона Испании
Марио Балотелли может продолжить карьеру в третьем дивизионе Испании.
Бывший нападающий сборной Италии ведет переговоры с «Интерсити». Первым об этом сообщил Cope Alicante, As подтверждает данную информацию. Утверждается, что работа над трансфером идет, но еще не завершена.
Инсайдер Николо Скира, впрочем, опровергает эти слухи.
Балотелли находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Статистику 34-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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