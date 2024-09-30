Балотелли ведет переговоры с «Интерсити» из 3-го дивизиона Испании

Марио Балотелли может продолжить карьеру в третьем дивизионе Испании.

Бывший нападающий сборной Италии ведет переговоры с «Интерсити ». Первым об этом сообщил Cope Alicante, As подтверждает данную информацию. Утверждается, что работа над трансфером идет, но еще не завершена.

Инсайдер Николо Скира, впрочем, опровергает эти слухи.

Балотелли находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Статистику 34-летнего футболиста можно найти здесь .