Президент «Сьона» подтвердил переход Антона Миранчука: «Он вернет клуб на прежние вершины. Не то что Балотелли, ха-ха!»
Президент «Сьона» подтвердил переход Антона Миранчука в швейцарский клуб.
«Миранчук уже прилетел в Швейцарию. Мы завершаем его медосмотр, после чего официально объявим о подписании контракта с Антоном на два года. Россиянин уже точно наш игрок и будет играть под десятым номером.
Сумма выкупа для других клубов – 7 миллионов евро. Думаю, Миранчук принесет нам пользу и вернет «Сьон» на прежние вершины. Не то что Марио Балотелли, ха-ха!» – сказал Кристиан Константин.
Марио Балотелли выступал за швейцарский клуб в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что зарплата Миранчука в «Сьоне» составит 1,2 млн евро в год.