Президент «Сьона» подтвердил переход Антона Миранчука в швейцарский клуб.

«Миранчук уже прилетел в Швейцарию. Мы завершаем его медосмотр, после чего официально объявим о подписании контракта с на два года. Россиянин уже точно наш игрок и будет играть под десятым номером.

Сумма выкупа для других клубов – 7 миллионов евро. Думаю, Миранчук принесет нам пользу и вернет « » на прежние вершины. Не то что , ха-ха!» – сказал Кристиан Константин.

Марио Балотелли выступал за швейцарский клуб в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что зарплата Миранчука в «Сьоне» составит 1,2 млн евро в год.