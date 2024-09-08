Президент «Сьона» подтвердил переход Антона Миранчука: «Он вернет клуб на прежние вершины. Не то что Балотелли, ха-ха!»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария возможные трансферы Марио Балотелли Кристиан Константин Антон Миранчук ахахаха Футбол

Президент «Сьона» подтвердил переход Антона Миранчука в швейцарский клуб.

«Миранчук уже прилетел в Швейцарию. Мы завершаем его медосмотр, после чего официально объявим о подписании контракта с Антоном на два года. Россиянин уже точно наш игрок и будет играть под десятым номером.

Сумма выкупа для других клубов – 7 миллионов евро. Думаю, Миранчук принесет нам пользу и вернет «Сьон» на прежние вершины. Не то что Марио Балотелли, ха-ха!» – сказал Кристиан Константин.

Марио Балотелли выступал за швейцарский клуб в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что зарплата Миранчука в «Сьоне» составит 1,2 млн евро в год.

9 комментариев
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Антохе удачи, если сильный сезон проведет то может клуб из Германии/Италии предложит контракт.
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Ответ dreamstep
Антохе удачи, если сильный сезон проведет то может клуб из Германии/Италии предложит контракт.
С таким агентом не предложит
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А президент у них ничего так, с чувством юмора) Может не знает, что он Антону 1,2 млн евро платить будет?)
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Ну Балотелли действительно в концепцию сионизма вписывается намного хуже, чем Миранчук
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Миранчук Тоха выступал неплохо. Думаю, даже президент швейцарского Сиона понимает, что подписал чемпиона
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Ха-ха!
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На 5 место??? Ха-ха
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В Швейцарии не платят налоги футболисты ,да и спортсмены других видов спорта . 1,2 милл это будут без налогообложения чистая зарплата. Сьон заплатит за трансфер Шпиневу 4,5 милл евро. А Локомотив предлагал продление контракта с зарплатой 1,4 милл без оплаты агенту,т,е,кидалово для Шпинева
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