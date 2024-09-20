  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Марио Балотелли: «Я хочу вернуться в Серию А. Нет команд, в которые я бы не вписался, но некоторые могут мне не подойти»
9

Марио Балотелли: «Я хочу вернуться в Серию А. Нет команд, в которые я бы не вписался, но некоторые могут мне не подойти»

Марио Балотелли заявил о желании вернуться в Серию А.

«Я хочу вернуться в Серию А, и именно поэтому я все еще нахожусь дома. Мне поступали предложения из-за рубежа, но я притормозил, потому что надеюсь вернуться в Серию А.

Нет ни одной команды, в которую я бы не вписался, мне просто нужно подумать, какие из них могут мне не подойти», – сказал 34-летний Марио Балотелли в интервью DAZN. 

В чемпионате Италии Балотелли выступал за «Интер», «Милан» и «Брешию», а также провел 14 матче в Серии Б в составе «Монцы». 

Последним клубом итальянца был «Адана Демирспор». В 16 матчах прошлого чемпионата Турции на счету Балотелли 7 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Milanreports
logoИнтер
logoМилан
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoМарио Балотелли
logoМонца
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Торино» в гостях у «Вероны», «Интер» сыграет с «Миланом» в воскресенье
721 минуту назадLive
Чемпионат Италии. «Удинезе» сделал камбэк в матче с «Пармой и выиграл 3:2, «Лацио» победил «Верону»
9316 сентября, 20:40
Как поменялись расклады в топ-лигах: «Барса» лидирует, «МЮ» тонет, «ПСЖ» справляется без Мбаппе
42 сентября, 20:41
Чемпионат Италии. «Ювентус» и «Рома» голов не забили, «Фиорентина» на 96-й вырвала ничью с «Монцей»
2131 сентября, 20:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роналду реализовал 165 из 195 пенальти за карьеру. В «Аль-Насре» – 16 из 16
3 минуты назад
39-летний Роналду забил в 7 из 8 матчей сезона за «Аль-Наср» и Португалию
412 минут назад
Роналду забил 902-й гол в карьере – «Аль-Иттифаку» с пенальти
3321 минуту назад
В «Барселоне» футболисты младше 21 года играют 22,6% времени – это лучший результат в топ-5 лиг Европы. «ПСЖ» на 17-м месте, «Бавария» – на 18-м, «МЮ» – на 21-м
928 минут назад
Аршавин о Гинере: «Один из сильнейших руководителей клубов за 20 лет, если не самый сильный»
1446 минут назад
Гендиректор «Шахтера» о продаже Мудрика «Челси» за 70+30 млн евро: «Эта историческая сделка показала нашу силу на рынке. «Арсенал» тоже предлагал крупную сумму»
2548 минут назад
Игроки в FC 25 пожаловались на отсутствие русского языка, баги и проблемы с Dualshock 4
56 минут назадИгры
Мостовой о словах Глушенкова про сборную: «Карпин сам понимает, Вьетнам – это смешно»
959 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттифака», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в субботу
20сегодня, 18:01Live
Экс-владелец «Фулхэма» Аль-Файед обвиняется в сексуальном насилии над девушками, в том числе 15-летним подростком. К адвокатам обратились 37 человек
36сегодня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Марсьяль подписал с АЕК контракт на 3 года: «Это хорошая возможность снова получать удовольствие от игры. Ожидаю, что выиграем чемпионат и Кубок»
38 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Торино» в гостях у «Вероны», «Интер» сыграет с «Миланом» в воскресенье
721 минуту назадLive
Чемпионат Франции. «Ницца» против «Сент-Этьена», «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева встретятся в воскресенье
121 минуту назадLive
Гюндоган об «Арсенале»: «Больше похож на «Сити» по стилю игры, чем «Ливерпуль» Клоппа. Влияние Пепа на Артету огромно, так будет и со мной, если стану тренером»
228 минут назад
Чемпионат Германии. «Аугсбург» принимает «Майнц», «Бавария» сыграет с «Вердером» в субботу, «Байер» примет «Вольфсбург» в воскресенье
36 минут назадLive
Первая лига. «Ротор» проиграл «Черноморцу», «Уфа» уступила «Чайке»
236 минут назад
Артета о том, что «Арсенал» отдохнет на день меньше «Сити»: «Нужно адаптироваться. Мы едем к самой стабильной команде в истории АПЛ в плане результатов и доминирования, это вызов»
1сегодня, 17:59
Пеп об «Арсенале»: «Главный соперник «Сити» последние два сезона. Этот матч не так важен для таблицы – нужно хорошо сыграть, а не оторваться на 5 очков после 5 туров»
сегодня, 17:56
Алиссон из-за травмы бедра может пропустить игру «Ливерпуля» с «Борнмутом»
4сегодня, 17:09
«Всех к иноагентам причислять некорректно, неправильно делать врагов страны из молодых людей. Депутаты порой некорректно высказываются». Стрепетов о словах Свищева про Глушенкова
12сегодня, 16:59