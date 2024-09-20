Марио Балотелли: «Я хочу вернуться в Серию А. Нет команд, в которые я бы не вписался, но некоторые могут мне не подойти»

Марио Балотелли заявил о желании вернуться в Серию А.

«Я хочу вернуться в Серию А, и именно поэтому я все еще нахожусь дома. Мне поступали предложения из-за рубежа, но я притормозил, потому что надеюсь вернуться в Серию А.

Нет ни одной команды, в которую я бы не вписался, мне просто нужно подумать, какие из них могут мне не подойти», – сказал 34-летний Марио Балотелли в интервью DAZN.

В чемпионате Италии Балотелли выступал за «Интер », «Милан » и «Брешию», а также провел 14 матче в Серии Б в составе «Монцы».

Последним клубом итальянца был «Адана Демирспор». В 16 матчах прошлого чемпионата Турции на счету Балотелли 7 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь .