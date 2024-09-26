Балотелли и ЦСКА ведут переговоры. Рекордсмен Болгарии идет 10-м в таблице
Марио Балотелли может продолжить карьеру в Болгарии.
Софийский ЦСКА ведет переговоры с 34-летним итальянским форвардом, сообщает Topsport.bg.
Бывший нападающий «Интера», «Милана», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор».
Отметим, что рекордсмен Болгарии ЦСКА (31 чемпионский титул – Спортс’‘) занимает 10-е место в таблице, на 13 баллов отставая от лидирующего «Лудогорца».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Topsport.bg
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