Балотелли и ЦСКА ведут переговоры. Рекордсмен Болгарии идет 10-м в таблице

Марио Балотелли может продолжить карьеру в Болгарии.

Софийский ЦСКА ведет переговоры с 34-летним итальянским форвардом, сообщает Topsport.bg.

Бывший нападающий «Интера», «Милана», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор ».

Отметим, что рекордсмен Болгарии ЦСКА (31 чемпионский титул – Спортс’‘) занимает 10-е место в таблице, на 13 баллов отставая от лидирующего «Лудогорца».