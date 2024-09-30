«Сравнил бы Пепа с Гауди. Он строит что-то, чего никто не может понять». Вайсс о тренере «Ман Сити»

Владимир Вайсс сравнил Пепа Гвардиолу с архитектором Антонио Гауди.

«Я бы сравнил Пепа с Гауди. Он строит что-то, чего никто не может понять», – сказал главный тренер «Слована ».

Словацкая команда встретится с «Манчестер Сити » во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 1 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.