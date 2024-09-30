«Сравнил бы Пепа с Гауди. Он строит что-то, чего никто не может понять». Вайсс о тренере «Ман Сити»
Владимир Вайсс сравнил Пепа Гвардиолу с архитектором Антонио Гауди.
«Я бы сравнил Пепа с Гауди. Он строит что-то, чего никто не может понять», – сказал главный тренер «Слована».
Словацкая команда встретится с «Манчестер Сити» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 1 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джека Гоэна
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